Türkiye, İtalya'ya 80-67 Mağlup: Ergin Ataman ve Pozzecco Açıklamalarda Bulundu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'ya 80-67 yenildi. Ergin Ataman, ikinci yarıda kaos basketbolu oynadıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:17
Türkiye, İtalya'ya 80-67 Mağlup: Ergin Ataman ve Pozzecco Açıklamalarda Bulundu

Türkiye, İtalya'ya 80-67 Mağlup: Ergin Ataman ve Pozzecco Açıklamalarda Bulundu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'ya 80-67 mağlup oldu. Maçın ardından A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, ikinci yarıda kaos basketbolu oynadıklarını ifade etti.

Ergin Ataman: "İkinci Yarıda Kaos Basketbolu Oynadık"

Baskı Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, maçın ilk çeyreğinde İtalya'nın 6 hücum ribaundu alarak ekstra pozisyonlar yarattığını belirtti. Ataman, "Savunmada agresifliğimizi kaybettik. İlk yarıda 48 sayı yedik. Bu seviyelerde bu kadar sayı çok fazla. İkinci yarıda kaos basketbolu oynadık. Farkı 7 sayıya kadar düşürdük. Geri dönmeye çalıştık ama top kayıpları yaptık ve dengemizi kaybettik. İtalya, çok iyi performans sergiledi. Galibiyeti ve grup liderliğini hak etti." dedi.

Şehmus Hazer: "İstediğimiz Başlangıcı Yapamadık"

Milli basketbolcu Şehmus Hazer, mücadelenin başında istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyerek, "İkinci yarıda biraz baskı kurarak farkı kapatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık." açıklamasında bulundu.

Pozzecco: "Takımımla Gurur Duyuyorum"

İtalya Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Türkiye karşısında elde ettikleri galibiyetten ötürü oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Pozzecco, "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Avrupa'nın en iyi koçlarından birinin takımına karşı oynadık. Larkin ve Furkan Korkmaz gibi oyunculara sahipler. Kolay maç olmadı. Genç oyunculardan oluşan kadroyla oynadık. Tecrübeli oyuncularımız yoktu. Bu oyuncular İtalya'nın geleceği. Çok harika performans gösterdik. İyi savunma yaptık ve hücumda topu iyi taşıdık. Çok mutluyum." diye konuştu.

Alessandro Pajola: "Savunmada Çok İyi Oynadık"

İtalya'nın kaptanı Alessandro Pajola, özellikle savunmadaki performanslarına dikkat çekerek, "Çok mutluyum. Kaptan olarak ilk maçıma çıktım. Takımla gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

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