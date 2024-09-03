Türkiye-İzlanda Maçı İçin Biletler Satışta

A Milli Takım İzlanda'ya Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup çerçevesinde İzlanda ile 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda bir araya gelecek.

Bilet Satışları Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, maç için genel bilet satışlarının başladığını duyurdu. Açıklamada, "Bilet satın alımında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından, tüm takımların logolu Passolig kartları ile temin edilebilecektir," ifadesine yer verildi.

Önemli Bilgiler

Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr adresinde yer alacaktır. Ayrıca, Passo dışında bir başka internet sitesi üzerinden alınan biletlerin güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyeceği de vurgulandı.