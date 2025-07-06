Türkiye Judo Federasyonu Geleceğin Olimpiyat Kadrosunu Oluşturuyor

Türkiye Judo Federasyonu, önümüzdeki yıllarda yapılacak 2032 ve 2036 Olimpiyatları için genç judocuları eğitmeye başladı. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'nde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Judo Kupası'nı ziyaret eden Huysuz, Türkiye'nin judoda güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, 253 kadrolu antrenör ile 81 ilde altyapının kurulu olduğunu belirtti. Huysuz, 180 bin lisanslı sporcuya ulaştıklarını, bunun yanı sıra aktif sporcu sayısının ise 40 bin olduğunu ifade etti.

13, 14, 15 yaş aralığındaki genç sporcuların judo temellerinin öğrenildiği yaş grubu olduğunu dile getiren Huysuz, bu yaş grubunun kamp programlarını artırarak geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. “2032 ve 2036 olimpiyatlarına katılacak çocuklarımızı eğitmeye başladık,” dedi.

Türkiye'nin uluslararası arenada yıldızlarda, ümitlerde ve gençlerde başarılı olduğunu belirten Huysuz, “Büyüklere bunu taşımakta zorluk yaşıyorduk, ama son iki olimpiyatla bunu başardık,” şeklinde konuştu.

Kocaeli Toğru Eğitim Merkezi'nde Önemli İsim

Kocaeli'nin judonun önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Huysuz, Kocaeli TOHM Merkezi'ne yapılan salona, Erzurum Palandöken Dağı’nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın isminin verileceğini duyurdu.

Huysuz ayrıca, okullarda judonun seçmeli ders olarak yer almasının sporcu sayısında ciddi bir artış sağladığını vurguladı. “20 il ve 20 okul ile başladık, şimdi 50 il ve 50 okula ulaştık,” diyerek, bu sistemin çocukların sporla daha fazla buluşmasını sağladığını ifade etti.

Olimpik Kadroda Genç Yetenekler

Huysuz, olimpik kadroda 20-25 sporcu bulunduğunu ve bunların 10-12'sinin 18-19 yaşında genç sporcular olduğunu aktararak, judonun geleceğinin bu genç yetenekler ile parlak olacağına inandığını kaydetti.

Türk judosunun doğru ellerde gelişmeye devam ettiğini belirten Huysuz, judoyu daha da yukarılara taşımak için çalışmaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı ve Avrupa Judo Birliği (EJU) Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Huysuz, AA muhabirine açıklama yaptı.