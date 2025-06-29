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Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı Avrupa Trophy'de Şampiyon Oldu

Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, 2025 Avrupa Trophy Serisi'nde şampiyon olarak Championship Serisi'ne yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 21:23
Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı Avrupa Trophy'de Şampiyon Oldu

Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı Tarih Yazdı

Türkiye Kadın Milli Takımı, 2025 Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin 2. ayağında da kazanan olarak Championship Serisi'ne terfi etti. Bu başarı, takımın Hırvatistan'da başlayan ilk etapta elde ettiği şampiyonluğun ardından geldi.

Kişinev'de Unutulmaz Anlar

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, serinin 2. ve final ayağı Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirildi. Kadın Milli Takımı, grup aşamalarını başarıyla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Milliler, grup turlarında Avusturya'yı 21-12, Romanya'yı 27-5 ve Finlandiya'yı 31-0'lık skorlarla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde tekrar Romanya ile karşılaşan ay-yıldızlılar bu kez rakibini 41-0 ile geçerek yarı finale geldi. Yarı finalde Ukrayna'yı 26-5'lik skorla mağlup eden Türkiye, finalde Danimarka ile karşılaşarak 24-12'lik sonuçla zafere ulaştı.

Championship'teki Yeni Hedefler

Bu sonucuyla, 2025 Avrupa Trophy Serisi'ni zirvede tamamlayan kadın 7'li ragbi takımımız, Avrupa'nın en üst düzey lige olan Championship'e yükselmeyi başardı.

Başarı hikayesi ile büyük bir gurur kaynağı olan Kadın 7'li Ragbi Milli Takımımızı kutluyor, uluslararası arenada daha büyük başarılar elde etmesini diliyoruz.

Türkiye Kadın Milli Takımı, 2025 Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin 2. ayağında da şampiyon...

Türkiye Kadın Milli Takımı, 2025 Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nin 2. ayağında da şampiyon olarak Championship Serisi'ne yükseldi.

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