Türkiye Kadın Voleybol Takımı Yarı Finalde İtalya'ya Yenildi

Türkiye-İtalya Maç Sonrası Değerlendirmeler

Daniele Santarelli: "Bronz Madalya Hedefimiz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 kaybettikten sonra, Brezilya ile oynanacak bronz madalya maçına odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şimdi önümüzde bronz madalya maçı var ve buna odaklanmalıyız. Bu turnuvada oynadığımız hiçbir maç kolay değil çünkü dünyanın en iyi takımlarına karşı mücadele ediyoruz. Bronz madalya için savaşmak istiyoruz," dedi.

İtalya'nın Gücü ve Deneyim

İtalya'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Santarelli, "Bu müsabakadan çıkarılacak dersler var. Brezilya bambaşka bir ekip; harika oyunculara sahip. Özellikle Gabi, takımın yıldızlarından biri," şeklinde konuştu. Genç oyunculara sahip olduklarını ve tecrübenin önemine dikkat çeken Santarelli, "Eda, Gizem gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Ebrar, Derya ve Elif gibi genç yeteneklerimiz de var. Vargas olimpiyat seviyesinde ilk deneyimini yaşıyor," ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar: "Madalya İçin Her Şeyi Yapacağız"

A Milli Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, karşılaşmada heyecanlarına hakim olamadıklarını, ancak yarı finalde olmanın keyifli olduğunu ifade etti. "İtalya geride olduğunda bile soğukkanlılıklarını korudu. Bizim biraz daha fazla heyecanlı olmamız gerekti. Önde olduğumuz setleri tamamlayamadık. Ama bu kadar zorluğa rağmen yarı finale yükselmek bizim için bir gurur kaynağı. Cumartesi günü madalya için her şeyi ortaya koyacağız," şeklinde belirtti.