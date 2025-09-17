Türkiye, Kanada'yı 3-0 Yenip Dünya Şampiyonası'nda Grup Lideri Oldu

Türkiye, Kanada'yı 3-0 Yenip Son 16'ya Grup Lideri Olarak Yükseldi

Maç Özeti ve Turnuva Durumu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki son maçında Kanada karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan mücadelede milliler setleri 25-21, 25-16 ve 27-25 sonuçlarıyla kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

Milliler, G Grubu'ndaki ilk iki maçında ise Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 mağlup etmişti.

Kanada, turnuvadaki ilk mağlubiyetini almasına rağmen grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıktı.

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2022 yılında elde ettiği 11'inci sırayla kaydetmişti.