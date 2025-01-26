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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonaya 2,755 sporcu katıldı. Başarılı olanlar milli takım havuzuna girdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 19:20
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, büyük bir katılımla sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin 80 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) toplam 2.755 sporcu bu organizasyona katıldı.

Şampiyonaya Yoğun İlgi

Bir hafta boyunca süren etkinlikte, satranç sporcuları, antrenörler, veliler ve satranç tutkunlarından oluşan yaklaşık 10.000 kişi Antalya'da bir araya geldi. 7-12 ve 13-18 yaş gruplarında mücadele eden sporcular, derece elde ettikleri takdirde milli takım havuzuna katılma hakkı kazandı.

Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde madalyaları ve başarıları onurlandırıldı. Törene katılanlar arasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Federasyon Başkanı Fethi Apaydın, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Federasyonları Daire Başkanı Erbil Yiğitbaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Buğrahan Bozkurt, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen ve TSF İl Temsilcisi Selda Seçgin yer aldı. Sporcular, veliler, hakemler ve antrenörlerin katılımıyla coşkulu bir atmosfer oluştu.

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