Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Hayata Geçti

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, Berhan Arslan anısına düzenlenerek Ankara'da start aldı. Kısa süre önce geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden uluslararası hakem ve federasyonun eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Berhan Arslan'ın hatırasına ithafen gerçekleştirilen bu organizasyonda, 61 ilden 504 kulübe bağlı yaklaşık 1600 sporcu kıyasıya rekabet edecek.

Şampiyona Detayları

Şampiyonanın yapıldığı Taha Akgül Spor Salonu'nda, sporcuların performansları ve farklı kategorilerdeki müsabakalar büyük bir heyecanla takip ediliyor. Organizasyonun 8 Aralık Pazar günü sona ereceği belirtiliyor.

Bu önemli etkinlik, tekvandonun gelişimine katkıda bulunurken, spor camiasını da bir araya getiriyor.