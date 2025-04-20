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Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Balıkesir'de Şampiyonlarını Belirledi

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, 450 sporcunun katılımıyla zorlu mücadelelere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:49
Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Balıkesir'de Şampiyonlarını Belirledi

Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları Sonuçlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Yaklaşık 450 sporcunun yer aldığı bu yılki yarışlar, işitme ve görme engelli sporcuların da dahil edilmesiyle dikkat çekti.

Yarışmada Kıyasıya Mücadele

Sporcular, farklı parkurlarda gerçekleştirdikleri zamana karşı yarışlarda hem bireysel hem de takım olarak ciddi bir rekabet içine girdi. Üç gün süren organizasyonda, başarı elde eden sporcuları ödüllendirmek amacıyla kupa ve madalyaları Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Birincilik Heyecanı

105 kilometrelik zorlu parkuru birinci olarak tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Enes Çetin, başarıdan dolayı mutluluğunu ifade etti. Çetin, "Son 4 turda atağa geçtim. Bu benim için sınırlarımın en üst seviyesine çıktığım yarıştı. 6 yıldır bu sporu yapıyorum," dedi.

Etkinliğin Önemi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, düzenlenen bu etkinliğin spor turizmine ve bölgenin tanınırlığına büyük katkı sağladığını belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları...

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları...

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Puanlı Yol Yarışları, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

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