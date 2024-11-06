Türkiye Kuraş ile Dünya Arenasında Söz Sahibi Olmayı Hedefliyor

Türkiye'de Kuraş Sporu Gelişiyor

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, kuraş sporuna olan ilginin arttığını açıkladı. Sene başında 1200 olan lisanslı sporcu sayısı, bugün itibarıyla 2 bin 750'ye çıkmış durumda.

Sporcu Sayısında Hızlı Artış

Öztürk, kuraş branşının judo ve güreşe benzerliğiyle dikkat çektiğini belirtirken, Türkiye'de gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası turnuvaların bu branşa olan ilgiyi artırdığını vurguladı. "Kuraş, federasyona bağlandığında sadece 250 lisanslı sporcuya sahipti, ancak şu an tek bir turnuvaya 279 sporcu katılabiliyor. 30 ilde aktif olarak yapılmakta olan kuraş ile ata sporumuzu büyütmekte kararlıyız," dedi.

Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası

Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası'na 17 ilden 38 takım katıldı. Öztürk, bu turnuvaların katılımlarının giderek artığını ifade etti.

Uluslararası Başarılar

Öztürk, Türkiye'nin dünya arenasında daha söz sahibi olmayı hedeflediğini ve bu doğrultuda Türkmenistan'da düzenlenen 14. Dünya Kuraş Şampiyonası'na 4 sporcu gönderdiklerini belirtti. Bu sporculardan Begüm Naz Doğruyol'un bronz madalya kazandığını bildirdi. Ayrıca, Edirne'de gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin 35 altın madalya ile önemli bir başarı elde ettiğini aktardı.

Tüm bu gelişmeler, kuraş sporunun uluslararası alanda daha fazla yer bulduğunu ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Judo ve güreşe benzerliğiyle dikkat çeken kuraşta, gerçekleştirilen turnuvalar ve çalışmalarla 1200 olan lisanslı sporcu sayısının kısa sürede 2 bin 750'ye bildirildi.

Judo ve güreşe benzerliğiyle dikkat çeken kuraşta, gerçekleştirilen turnuvalar ve çalışmalarla 1200 olan lisanslı sporcu sayısının kısa sürede 2 bin 750'ye bildirildi.