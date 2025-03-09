Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe Şampiyonluklarını Taçlandırdı

Türkiye Kürek Şampiyonası, Fenerbahçe'nin kadınlar ve erkekler kategorisinde takım halinde birinci olmasıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:12
Türkiye Kürek Şampiyonası'nda Fenerbahçe Şampiyonluklarını Taçlandırdı

Türkiye Kürek Şampiyonası Sona Erdi

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen yarışlarla başarıyla tamamlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli etkinlikte, 11 kulüpten 125 sporcu 2 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Fenerbahçe'nin Zaferi

Dört gün boyunca devam eden yarışların son günü, erkekler dümencili 8 çift yarışı ile noktalandı. Bu yarışta Fenerbahçe birinci olarak önemli bir başarıya imza atarken, Galatasaray ikinci, Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Ayrıca Fenerbahçe, erkekler ve kadınlar kategorisinde takım halinde birinci olarak dikkat çekti.

Ödül Töreni ve Teşekkür Mesajları

Şampiyona sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından takdim edildi. Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, "Edirne'de 'Balkanların Boğazı' olarak tanımlanan Meriç Nehri'nde harika bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birincileri ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonların artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla...

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla...

Meriç Nehri'nde düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

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