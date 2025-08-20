Türkiye, Litvanya'yı 84-81 Deplasmanda Yendi — Hazırlık Maçı

Türkiye, Litvanya'yı 84-81 Deplasmanda Yendi
Litvanya: 81 - Türkiye: 84
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynadığı özel maçı 84-81 kazanarak önemli bir prova daha tamamladı.
Maç Özeti
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81 galip ayrıldı.
Sonraki Randevu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.