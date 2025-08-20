DOLAR
Türkiye, Litvanya'yı 84-81 Deplasmanda Yendi — Hazırlık Maçı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya deplasmanında oynadığı hazırlık maçını 84-81 kazandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 22:14
Litvanya: 81 - Türkiye: 84

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynadığı özel maçı 84-81 kazanarak önemli bir prova daha tamamladı.

Maç Özeti

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81 galip ayrıldı.

Sonraki Randevu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında KaradağBasketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

