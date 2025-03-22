Türkiye, Macaristan Karşısında Avantajlı Ama Dikkatli Olmalı

Macaristan-Türkiye Maçı Öncesi Kritik Açıklamalar

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında yarın oynanacak Macaristan karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Montella, ilk maçta elde edilen 3-1'lik galibiyetin unutulması gerektiğini belirterek, zorlu bir mücadeleye hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Montella: "Tehlikeli Bir Rakiple Karşılaşacağız"

Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Montella, "Kesin olarak şunu söyleyebilirim, ufak bir avantajımız var, fakat çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz; rakibimiz A Ligi’nde mücadele eden bir takım. Hem ofansif hem de defansif olarak iyi bir performans sergilememiz lazım. İki takım için de yorgunluklar olacaktır, ancak bu maçı kazanmak için son düdüğe kadar savaşacağız," dedi.

Önemli Sakatlıklar ve Kadro Durumu

Montella, bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığını aktararak, "Hala durumu belirsiz olan oyuncularımız var, yarınki gün süresince bu konuyu netleştireceğiz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider," ifadelerini kullandı.

Macaristan Maçının Zorluğu

Montella, rakiplerinin iç sahada 13 maçlık yenilmezlik serisine sahip olduğunu hatırlatarak, "Macaristan saldırgan bir oyun sergileyebilir. Bu nedenle, başından sonuna kadar gerçek bir savaş olacağını söyleyebilirim. Her türlü hazırlığı yapmalıyız." şeklinde değerlendirdi.

Dünya Kupası Hayali ve Stratejisi

Montella, Dünya Kupası yolculuğunun zorluğuna değinerek, "Gerekli performansı göstermek için elimizden geleni yapmalıyız. Hayalimi beslemek için en iyisini yapmalıyız," dedi. Ayrıca, ABD'de kamp düzenleme kararının arkasındaki gerekçeleri açıklayarak, "Buraya davetli olarak gitmemiz cazibemizin bir göstergesi," ifadesini kullandı.

İsmail Yüksek: "Hak ettiğimiz A Ligi’ne çıkmak istiyoruz"

Milli futbolcu İsmail Yüksek, takımın bu maça hazır olduğunu belirterek, "İlk maçta ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi değerlendirmek zorundayız. Takımımızda güçlü bir aile ortamı var. Yarın da aynı istekle sahada olacağız," dedi. Sakatlık süreci hakkında ise, "Bu sezon benim için zorlu geçti, fakat artık iyiyim ve takımıma yardımcı olabilmek için hazır durumdayım," şeklinde konuştu.

İsmail, A Ligi’ne yükselebilmenin önemine değinerek, "Bu jenerasyonun hak ettiği yerin A Ligi olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiğimiz performansla bunu kanıtladık. Yarışmanın heyecanı için sabırsızlanıyoruz," ifadelerini kullandı.