Türkiye-Meksika Maçı İçin Geri Sayım Başladı: A Milli Erkek Tenis Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup İçin Hazır

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off aşamasında 1-2 Şubat tarihlerinde İstanbul'da Meksika ile karşılaşacak. Turnuva, TED Spor Kulübü ev sahipliğinde ve Brooks Brothers sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Etkinlik Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

İstanbul'da gerçekleşen etkinlik tanıtım toplantısına; Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu, A Milli Erkek Takımı Kaptanı Erhan Oral, Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, milli sporcu Ergi Kırkın ve turnuva direktörü Melis Yafe katıldı.

Turnuva Takvimi Belli Oldu

Turnuva direktörü Melis Yafe, açılış konuşmasında etkinlik hakkında bilgi vererek, "31 Ocak Cuma günü etkinlikler başlayacak. 1 Şubat Cumartesi günü saat 12.00'de ilk tekler maçı oynanacak ve 2 Şubat Pazar sabahı çiftler maçı ile devam edeceğiz. Maçların ardından kapanış seremonisi ve ödül töreni ile etkinliği sonlandıracağız," şeklinde konuştu.

İpek Soylu'dan Seyirciler İçin Çağrı

İpek Soylu, "Ev sahibi avantajını kullanmak istiyoruz ve bu yüzden seyircilerimizi bekliyoruz. Sporcularımız yoğun bir çalışmanın içindeler," dedi. Soylu ayrıca, milli takımın ve sporcuların daha iyi bir destek alması amaçlı yapılan antrenör değişikliklerinden de bahsetti.

Erhan Oral: En Formda Oyuncularla Hazırlık Yürütüyoruz

A Milli Erkek Takımı Kaptanı Erhan Oral, takımın Meksika ile beş önemli mücadeleye çıkacağını belirterek "En formda olan oyuncuları davet ettik ve iyi bir kamp dönemi geçirdik. Başarıyla sonuçlanan bir hazırlık süreci geçirmek önceliğimizdir," şeklinde konuştu.

Ergi Kırkın: Seyircilerimiz Destek Olacak

Düzenlenen son Davis Cup'ta sakatlık nedeniyle oynayamayan milli sporcu Ergi Kırkın, "Evimizde oynayacak olmak çok mutlu edici. Seyircilerimizi maçlarımıza bekliyoruz. Onların desteğiyle bir üst tura çıkmayı umuyoruz," dedi.

Brooks Brothers'dan Destek Mesajı

Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, Türkiye'nin Davis Cup'taki başarısını desteklediklerini belirtti ve milli sporcuların performanslarıyla gurur duyacaklarını ifade etti.

A Milli Takımın Geniş Kadrosu

Kaptanlığını Erhan Oral'ın üstlendiği A Milli Erkek Tenis Takımı şu oyunculardan oluşuyor: Ergi Kırkın, Yankı Erel, Cem İlkel, Cengiz Aksu, Mert Naci Türker, Arda Azkara, Mert Alkaya, Atakan Karahan ve Tuncay Duran. Meksika Milli Takımı'na ise Rodrigo Pacheco, Rafael De Alba, Alejandro Hernandez, Daniel Moreno ve Eugenio Gonzalez dahil edildi. Kaptanlığını Adrian Contreras yapmaktadır.

Teniste A Milli Takım, erkeklerin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Meksika ile karşılaşacak. TED Spor Kulübü ev sahipliğinde Brooks Brothers sponsorluğunda 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonunun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu (sağ 2), A Milli Erkek Takımı Kaptanı Erhan Oral (solda), Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık (sol 2), milli sporcu Ergi Kırkın (sağda) ve turnuva direktörü Melis Yafe (sol 3) katıldı.