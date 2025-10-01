Türkiye Milli Para Atıcıları Osijek’te Madalya Peşinde

Türkiye'nin milli para atıcıları, 3-7 Ekim'de Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenecek Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:58
Milli sporcuların da katılacağı Avrupa Para Atıcılık Şampiyonası, Hırvatistan'da düzenlenecek. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyon, Osijek kentinde gerçekleştirilecek ve müsabakalar 3-7 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Milli takım kadrosu

Şampiyonada Türkiye'yi Çağrı Yılmaz, Murat Oğuz, Muharrem Korhan Yamaç, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Erhan Coşkuner, Hakan Çevik, Hakan Abakay, Hüsnü Yusuf Vural, Savaş Üstün, Çağla Baş ve Eylül Deniz Bıdak temsil edecek.

Federasyonun duyurusuyla açıklanan kadro, Türkiye'yi Avrupa sahnesinde madalya hedefiyle temsil etmeye hazırlanıyor.

