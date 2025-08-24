Türkiye Motokros Şampiyonası 3. Ayak Tekirdağ'da | 120 Sporcu Yarıştı

Yarış ve Festival

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları Tekirdağ'da düzenlendi. Hayrabolu Burak Özel MX Parkuru'nda, Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali kapsamında gerçekleştirilen organizasyona 120 sporcu katıldı.

Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 50 mini, E50, 65 cc ve 85 cc olmak üzere farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti ve dereceye girenler ödül kürsüsüne çıktı.

Ödül Töreni ve Açıklamalar

Ödül töreninde Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve ilçe protokolü sporculara kupalarını takdim etti. Başoğlu, etkinliğin başarılı geçtiğini vurgulayıp festivalin her yıl daha zengin içeriklerle devam edeceğini belirterek yarışmacıları tebrik etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sözcüsü Fatih Geren, şampiyonanın kalan ayaklarının Çatalca, Fethiye ve ardından Afyonkarahisar'da yapılacağını aktardı.

Dereceye Giren Sporcular

MX Sınıfı: 1. Georgia Geogiev 2. Aleksandr Kurashev 3. Batuhan Demiryol

MX1 Sınıfı: 1. Mustafa Çetin 2. Ali Yiğit Selek 3. Beytullah Gurur

MX2 Sınıfı: 1. Ata Yağız Kuzu 2. Burak Arlı 3. Salih Teker

MX125 Sınıfı: 1. Efe Okur 2. Mert Akkafa 3. Teoman Masar

50 CC Sınıfı: 1. Alparslan Kelsoy 2. Yiğit Karabatak 3. Poyraz Efe Doğan

65 CC Sınıfı: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu 2. Hryhorii Hrynenko 3. Yağız Kaya

85 CC Sınıfı: 1. Berat Şennkalaycı 2. Berkay Sarı 3. Uluc Tasoz

50 Mini: 1. Kaan Şişman 2. Göktürk Tezcan 3. Poyraz Kalender

E50: 1. Ömer Kudu 2. Yusuf Başterzi 3. Duru Gören

Kadınlar: 1. Selen Tınaz 2. Irmak Yıldırım 3. Ecem Çelik

Seniör Sınıfı: 1. Şakir Şenkalaycı 2. Volkan Özgür 3. Cüneyt Öztürk

Veteran Sınıfı: 1. Fehmi Teker 2. İzzet Sezgin 3. Nimet Doğanay