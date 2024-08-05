Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki Rekor Katılımı

Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki Katılımı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 94 sporcu ile tarihi bir katılım sağlayacak. 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek bu önemli organizasyonda Türkiye, görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcularla temsil edilecek.

Paralimpik Serüveninin Başlangıcı

Türkiye, paralimpik oyunlarına 1992 yılında yalnızca bir sporcu ile katılmıştı. O tarihten bu yana katılım miktarı arttı ve 2024 yılı itibarıyla toplam sporcu sayısı 94'e ulaştı. Tokyo 2020'de 87 sporcu ile mücadele eden Türkiye, bu sayıyı 7 sporcu artırarak rekor bir katılıma imza atıyor.

Branş ve Sporcu Dağılımı

Türkiye, 15 farklı branşta yer alacak. Golbol Kadın Milli Takımı ve Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı dışında atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton gibi branşlarda toplam 94 milli sporcu kotası aldı.

Kadın Sporcu Sayısındaki Artış

Bu organizasyonda kadın sporcu sayısı, erkeklerden daha fazla olacak. kadın sporcu sayısı 49 olurken, erkek sporcu sayısı 45 olarak belirlendi. Bu durum, kadın sporcuların paralimpik oyunlarındaki öneminin arttığını göstermektedir.

Takım Branşları ve Kota Dağılımı

Türkiye, golbol ve futbol branşlarında takım olarak katılım gösterecek. Golbol Kadın Milli Takımı, 6 sporcu ile ve Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı 10 sporcu ile Paris 2024'te yer alacak.

Bedensel Engelli Sporcular ve Atletizm

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kayıtlı sporcular arasında en çok kota elde edenler bedensel engelli sporcular oldu. Toplam 65, görme engelli 21 ve özel sporculardan 8 milli sporcu, Paris 2024'te mücadele edecek.

Madalya Avına Çıkacak Sporcular

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılı olan Türkiye, 15 madalya kazanmıştı. Paris 2024'te, madalya kazanmış 12 sporcu daha yer alacak. Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyseldeki sporcular, unvanlarını korumak için mücadele edecek.

Paralimpik Oyunları’nda Genel Bilgiler

Dünya genelinden 4 binden fazla sporcunun yarışacağı Paris 2024'te, toplamda 22 spor dalında 542 madalya dağıtılacak. Yarışmalar okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi ve tekerlekli sandalye tenis branşlarında düzenlenecek.

Kota Alan Sporcular

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota alan sporcular arasında, bedensel engelliler, görme engelliler ve özel sporcular yer alıyor. Atletizm, en fazla kotanın alındığı branş olarak dikkat çekiyor.

Türkiye, Paralimpik Oyunları’nda tarihinde yeni bir sayfa açarak Paris 2024'te rekora imza atıyor ve sporcularının başarıları ile gururlanmayı hedefliyor.