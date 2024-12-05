Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Finale Ulaşıyor

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 7. ve son ayağı, yarın Kahramanmaraş’ta başlıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu final etabı 6-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu heyecan dolu organizasyona toplamda 19 araç ve 38 sporcu katılacak. Yarışmanın seremonik startı, yarın saat 15.30’da Piazza AVM otoparkında verilecek. İlk günün ardından, sürücülerin mücadele edeceği parkur ise Kapıçam Tabiat Parkı’nda yer alacak.

Organizasyonun ödül töreni ise 8 Aralık Pazar günü saat 18.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sonuçların heyecanla beklendiği bu final etabı, offroad tutkunlarını bir araya getirecek.