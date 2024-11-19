Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa B Kategori Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 22-24 Kasım tarihlerinde Burdur'da düzenlenecek Avrupa B Kategori Oturarak Voleybol Şampiyonası için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı takım, bu turnuvada Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya ile mücadele edecek.

Şampiyonada ilk üç sırada yer alacak takımlar, gelecek yıl Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa A Kategori Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü Aziz Hopyar, son hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Antrenman planlarımızı rakiplerimize göre yapıyoruz. Defans ve hücum çalışmalarımızı analizlerimize göre yapıyoruz. Tam kadro çalışıyoruz. Takımımızda eksik veya sakat oyuncumuz bulunmuyor. Motivasyonumuz yüksek, maça ve turnuvaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mehmet Yılmaz

Hakan Akışık

Selim Akyayla

Halit Yaşar Atay

Tarkan Atik

Hakan Gül

Metin Karaca

Sametcan Karasu

Hasari Köse

Mehmet Orçan

Samet Yılmaz

Onur Yıldırım

Yahya Çolak

Barış Şimşek

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.