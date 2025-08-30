Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı Tayland'dan 12 Madalya ile Döndü

Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplam 12 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü. Milli takım, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada büyükler kategorisinde 2 gümüş, gençler kategorisinde 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya elde edildi.

Federasyon yetkililerinden değerlendirmeler

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, havalimanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme branşına yaptıkları yatırım sayesinde şampiyonadan başarıyla döndüklerini belirterek, "Buradan madalya ile dönen sporcularımız, 2028 Paralimpik Oyunları için bize umut veriyor. Bu şampiyona, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın daha önce uyguladığı sistemle yapıldı. Otizmli sporcular, down sendromlu sporcular ve mental sporcular, kendi kategorilerinde ayrı olarak mücadele etti. 'Türkiye Modeli' dediğimiz bu model, uluslararası anlamda da kabul görmüş oldu." diye konuştu.

Kurt, ayrıca "Büyük organizasyonların planlarını yapıyoruz. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda atletizm, masa tenisi ve yüzme branşında madalyalar almayı hedefliyoruz. Bize burada destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, özel çocuklarımıza büyük destek veriyor. Kendisine de destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdan duygusal açıklamalar

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçi ise büyük bir gururla ülkeye döndüklerini belirterek, "Yüzme branşında hasret kaldığımız bir başarıyı yakaladık. Bu başarı, başta devletimizin sporcularımıza verdiği destek sayesinde geldi. Antrenörlerimizin başarıya inanması da önemli. Bu başarı ülkemize hayırlı olsun. Spor, özel bireyler için terapi özelliği görüyor. Özellikle değişken ve akışkan görsellik sayesinde çocuklarımız hızlı bir şekilde rehabilite oluyor. Sportif faaliyetlerin özel çocuklar için desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilge Kağan Yılgın, şampiyonada ülke tarihinin otizm branşındaki ilk altın madalyasını kazanmasının ardından, "Ülkemi temsil ettim. Bayrağımızı dalgalandırdım ve İstiklal Marşı'mızı okuttum. Otizmli birçok çocuğa örnek oldum. Bu benim için bir gurur. Bu gururu bana yaşatan hocalarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a ve asbaşkanımız Ensar Kurt'a teşekkür ederim." dedi.

Ulaş Yılmazoğlu, ikişer gümüş ve bronz madalya kazandığını hatırlatarak, "Neşeliyim. Çok mutlu hissediyorum. Çok çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Korcan Bulut Özdemir, şampiyonadan 3 bronz madalya ile dönmesini şöyle değerlendirdi: "Bugünlerin olacağını biliyordum. Federasyon başkanımıza, asbaşkanımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Benim için çok zorlu bir süreç oldu ama karşılığını başarıyla aldık."

Zeynep Duru Çiftçi ise 1 bronz madalya sonrası, "Her şey çok güzeldi. Yarışa güzel hazırlandık. Takımımızla beraber güzel başarılarla döndük. Yüzmeye devam etmek ve başarılarımı sürdürmek istiyorum." dedi.

Tayland'da düzenlenen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda toplamda 12 madalya kazanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, yurda döndü.