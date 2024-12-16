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Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'na 81 ilden 93 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:33
Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası Antalya'da Gerçekleşti

Antalya'da Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyona 81 ilden 93 özel sporcu katıldı. Bu müsabakalarda down, otizm ve mental kategorilerinde yarışacak olan sporcular, büyük bir heyecanla finalde mücadele ettiler.

Final Müsabakaları ve Ödül Töreni

Final müsabakalarıyla tamamlanan Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda, yarışmalara katılan özel sporcular büyük bir başarı gösterdi. Dereceye giren sporcular, ödüllerini ve madalyalarını törenle aldı. Bu özel etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergileme ve destek bulma fırsatı sundu.

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. Düzenlenen organizasyona, 81...

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. Düzenlenen organizasyona, 81 ilden 93 down, otizm ve mental kategorilerinde özel sporcu katıldı. Final müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (sağda) ve Federasyon Başkanı Birol Aydın (solda) tarafından yarışan ve dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. Düzenlenen organizasyona, 81...

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası, Antalya'da düzenlendi. Düzenlenen organizasyona, 81 ilden 93 down, otizm ve mental kategorilerinde özel sporcu katıldı. Final müsabakalarıyla tamamlanan şampiyonada, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan (sağda) ve Federasyon Başkanı Birol Aydın (solda) tarafından yarışan ve dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.

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