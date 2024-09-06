Türkiye Para Masa Tenisi Takımı, Paris 2024'te 4 Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde büyük bir başarı elde etti. Türk sporcular, 8 kişilik takım ile katıldıkları organizasyonda toplamda 4 madalya kazandı.

Madalyalar ve Öne Çıkan İsimler

, kadınlar sınıf 7 kategorisinde gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, çiftler kategorisinde sınıf 8'de bronz madalya kazanarak Türkiye'nin para masa tenisinde çiftler kategorisindeki tarihî ilk madalyasına imza attı.

Oyunlarda ilk kez yer alan Ebru Acer, sınıf 11'de bronz madalya elde ederek özel sporcular adına alınan ilk madalyayı kazandı. Ayrıca, Ali Öztürk sınıf 4'te bronz madalya ile organizasyonu tamamladı.

Ulaşım ve iletişim alanında önemli bir etkinin yaşandığı Paris 2024, Türkiye için unutulmaz bir deneyim oldu. Milli sporcular, ülkemizin para masa tenisindeki tutkusunu ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı.