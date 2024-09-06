Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Para Masa Tenisi Takımı, Paris 2024'te 4 Madalya Kazandı

Asya'nın masa tenisi yıldızları Paris 2024'te 4 madalya kazandı; 1 gümüş, 3 bronz ile tarih yazdılar.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:35
Türkiye Para Masa Tenisi Takımı, Paris 2024'te 4 Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde büyük bir başarı elde etti. Türk sporcular, 8 kişilik takım ile katıldıkları organizasyonda toplamda 4 madalya kazandı.

Madalyalar ve Öne Çıkan İsimler

Kübra Korkut, kadınlar sınıf 7 kategorisinde gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, çiftler kategorisinde sınıf 8'de bronz madalya kazanarak Türkiye'nin para masa tenisinde çiftler kategorisindeki tarihî ilk madalyasına imza attı.

Oyunlarda ilk kez yer alan Ebru Acer, sınıf 11'de bronz madalya elde ederek özel sporcular adına alınan ilk madalyayı kazandı. Ayrıca, Ali Öztürk sınıf 4'te bronz madalya ile organizasyonu tamamladı.

Ulaşım ve iletişim alanında önemli bir etkinin yaşandığı Paris 2024, Türkiye için unutulmaz bir deneyim oldu. Milli sporcular, ülkemizin para masa tenisindeki tutkusunu ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar