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Türkiye Paralimpik Okçulukta Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, klasik yay karışık takımda yarı finale adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:18
Türkiye Paralimpik Okçulukta Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları çerçevesinde gerçekleştirilen para okçuluk branşında önemli bir başarıya imza attı.

Klasik Yay Karışık Takım Mücadelesi

İlk olarak Invalides'de düzenlenen klasik yay karışık takım müsabakasında, milli takımımız çeyrek finalde İran ile karşılaştı.

Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'dan oluşan takım, zorlu geçen bu mücadelede rakibini 6-2'lik skorla geçerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı Final Heyecanı

TÜrkiye, yarı final maçına TSİ 17.40'ta çıkacak. Bu önemli karşılaşma için bütün gözler Türk okçularının üzerinde olacak.

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