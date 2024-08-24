Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Rekor Katılım Gösteriyor

Türkiye'nin Rekor Katılımı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılım gösteriyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak bu önemli organizasyonda Türkiye, toplam 94 sporcu ile temsil edilecek.

Oyunlara Katılım Tarihçesi

Paralimpik Oyunları'na Türkiye'nin katılımı, ilk olarak 1992'de tek sporcuyla başladı. O tarihten itibaren katılım sayısı sürekli artış gösterdi. 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e çıkmış durumda.

15 Branşta Temsil

Türkiye, 15 farklı branşta sporcularıyla yer alacak. Bu branşlar arasında golbol, futbol, atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton bulunuyor.

Kadın ve Erkek Sporcu Sayısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 48 kadın ve 46 erkek sporcu temsil edecek. Önceki oyunlarda da kadın sporcu sayısı erkekleri geçiyordu, bu durumun devam etmesi dikkat çekiyor.

Takım Branşları

Türkiye, paralimpik oyunlarda golbol ve futbol branşlarında takım olarak mücadele edecek. Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon olarak dikkat çekerken, erkek futbol takımı da önemli bir temsil sunacak.

Sportif Başarı ve Kota Dağılımı

Paris 2024 için en çok kota alan sporcular arasında 65 bedensel engelli, 21 görme engelli ve 8 özel sporcu yer alıyor. Atletizm, Türkiye'nin bireysel branşlarda en fazla kota aldığı disiplin olarak ön plana çıkıyor.

Bu önemli oyunlar, Türkiye'nin paralimpik spor alanındaki gelişimini ve artan uluslararası başarılarını gözler önüne seriyor.