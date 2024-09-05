Türkiye, Paris 2024'te Paralimpik Madalya Rekoru Kırdı

Türkiye’nin Paralimpik Oyunlarındaki Tarihi Başarısı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları, Türkiye için unutulmaz bir başarı hikayesine sahne oldu. Ülkemiz, toplam madalya sayısını 16'ya yükselterek, Paralimpik Oyunlar tarihindeki en iyi performansını sergiledi.

Tokyo 2020 Rekoru Geride Bırakıldı

Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki 15 madalya sayısını geride bırakarak, 16. madalyasını kazanmıştır. Oyunların bitmesine yalnızca 3 gün kala bu başarıya ulaşan Türkiye, şimdi hayli heyecan verici bir sürecin başlangıcında bulunuyor.

Madalya Dağılımı ve Hedefler

Şu an itibarıyla Türkiye, 2 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya kazanmıştır. Golbol Kadın Milli Takımı, Karışık Yay Okçuluk Milli Takımı ve Para Masa Tenisi sporcusu Kübra Korkut, final maçlarına çıkacak olup, madalya sayısının gün sonunda en az 19'a yükselebileceği öngörülmektedir.

Madalya Kazananlar

Türkiye’nin altın madalyaları Öznur Cüre (para okçuluk) ve Mahmut Bozteke (para tekvando) tarafından kazanılırken; gümüş madalyalar Muhammet Khalvandi, Aysel Önder (para atletizm), Abdullah Kayapınar, Besra Duman (para halter), Ali Can Özcan, Fatih Çelik, Gamze Gürdal (para tekvando) ve Aysel Özgan (para atıcılık) tarafından elde edilmiştir. Bronz madalyaların kazananları arasında ise Nesim Turan/Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Ebru Acer (para okçuluk), Ecem Taşın Çavdar (para judo), Nazmiye Muratlı (para halter) ve Meryem Betül Çavdar (para tekvando) yer almaktadır.

Tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz!