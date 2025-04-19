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Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da Başladı

Türkiye Petank Şampiyonası, Kemer'de 1,400 sporcunun katılımıyla başladı, 26 Nisan'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:14
Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da Başladı

Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da Heyecanla Başladı

Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın güzel ilçesi Kemer'de kapılarını açtı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen bu büyük etkinlik, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda gerçekleştiriliyor. Bu yılki şampiyonaya toplamda 1,400 sporcu katılarak yarışacak.

Açılış Töreninde Dikkat Çeken Açıklamalar

Açılış töreninde bulunan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer'in spor turizmine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bölgenin bu açıdan sahip olduğu potansiyele değindi. Yazgan, konuşmasının ardından şampiyonanın başlangıcını duyurarak, katılımcılara başarılar diledi.

Şampiyona Detayları

Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan şampiyona, 26 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Bu süre zarfında spor ve dostluk dolu anlar yaşanması hedefleniyor.

Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart...

Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda düzenlenen organizasyona, bin 400 sporcu katıldı.

Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart...

Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca, Kemer Belediyesi Bocce Sahası'nda düzenlenen organizasyona, bin 400 sporcu katıldı.

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