Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da Başlıyor

Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da Gerçekleşecek

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği organizasyonuyla düzenlenen Pickleball Ligleri'nde final mücadelesi veren sporcular, 13-15 Haziran tarihleri arasında Bursa'da gerçekleşecek Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda bir araya gelecek.

Temsilciliğin yaptığı açıklamaya göre, 81 ili kapsayan Türkiye Pickleball Ligleri başarıyla tamamlandı. Sporun kapsayıcılık, fırsat eşitliği ve aktif yaşam ilkeleri doğrultusunda tasarlanan bu organizasyonlara, 1500'ü aşkın sporcu katıldı. Bu sporcular arasında özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar öne çıkıyor.

Kategoriler ve Final Müsabakaları

Türkiye Pickleball Ligleri kapsamında 8-13 yaş kategorisinde kadın ve erkekler ile 14 yaş ve üzeri kadın-erkek ve karışık çiftler kategorileri gerçekleştirildi. Liglerde dereceye giren sporcular, Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Denizli gibi illerde 1 Haziran Pazar günü sona erecek bölgesel şampiyonalarda yarışacak. Finalistler ise, 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'nin ilk resmi Pickleball Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Pickleball'un Önemi

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, Pickleball’un sadece fiziksel aktivite sunan bir spor olmadığını; aynı zamanda sosyal eşitliğin ve dayanışmanın güçlü bir sembolü olduğunu belirtti. “Bu spor sayesinde, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü tüm ülkeye yaymaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Pickleball Ligleri Kurucu Ortağı Asena Erdinç, Bursa'da gerçekleştirilecek bu şampiyonanın, yaygın televizyon kanallarında yayınlanacak olmasından dolayı duyduğu gururu dile getirdi.

Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Üyesi Alex Killioğlu ise, Pickleball'un sadece bir oyun değil, her bireyi eşit bir platformda buluşturan benzersiz bir spor kültürü olduğunu ifade etti. Bu sporun Türkiye’de kalıcı bir spor kültürüne dönüşmesi için çaba göstermeye kararlı olduklarını vurgulayan Killioğlu, “Sporun birleştirici gücüne ve birlikte gelişmenin yaratacağı ortak geleceğe yürekten inanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği çatısı altında düzenlenen Pickleball Ligleri'nde finalde yarışmaya hak kazanan sporcular, 13-15 Haziran'da Bursa'da düzenlenecek Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda mücadele edecek.