Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Tunceli'de Tamamlandı

Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Tunceli'de Sona Erdi

Tunceli, bu sene Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Kano Federasyonu tarafından düzenlenen ve Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkiinde gerçekleştirilen dört gün süren organizasyon, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalar ve Ödül Töreni

Sporcular, organizasyon boyunca sıralama, eleme, slalom ve nehir inişi turlarında mücadele etti. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, Gola Çetu Parkı'nda verildi.

Vali Aygöl'den Rafting Vurgusu

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada Munzur Çayı'nın Tunceli için büyük bir değer olduğunu belirtti. Aygöl, "Munzur'umuzun bu güzelliğinin yanında rafting sporundan da faydalanma arzusundayız. Bununla ilgilenen kulüplerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız var. Özellikle ulusal ve uluslararası yarışmalara destek vermek istiyoruz." dedi. Aygöl, Tunceli'nin rafting potansiyelinden faydalanarak şehir ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kano Federasyonu Başkanı'ndan Teşekkür

Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Tunceli'nin eşsiz doğasında ve Munzur'un coşkulu sularında etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kabakçı, organizasyonu düzenleyen ekibe teşekkür ederek, "Bu organizasyon sadece bir yarışma değil, dayanışmanın, disiplinin, takım ruhunun ve doğayla uyumun bir örneği. Burada sergilenen mücadele ruhu, rafting camiamızın ne kadar olgunlaştığını ve büyüdüğünü gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

Başarılar Kutlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik ise yarışmalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Konuşmaların ardından Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, müsabakalarda başarı kazanan sporculara ödüllerini verdi.

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları tamamlandı. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gola Çetu Parkı'nda verildi.

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları tamamlandı. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Gola Çetu Parkı'nda verildi.