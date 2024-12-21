Türkiye Satranç Şampiyonası: Vahap Şanal 2024 Şampiyonu Oldu

Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da Tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye Satranç Federasyonu ve GÜRİŞ Holding'in desteğiyle düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası, bu yıl eleme usulü formatında gerçekleştirildi. 16 sporcunun katıldığı şampiyona, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Büyükusta Vahap Şanal Şampiyonluğu Elde Etti

Şampiyonanın sonunda, büyükusta Vahap Şanal, 2024 Türkiye şampiyonu olarak 500 bin lira para ödülünün sahibi oldu. Organizasyonda toplamda 1 milyon 250 bin lira ödül dağıtıldı. Şampiyona sonunda büyükusta Mustafa Yılmaz ikinci, büyükusta Muhammed Batuhan Daştan ise üçüncü sırayı elde etti.

Federasyon Başkanı'ndan Teşekkür

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın tarihi bir organizasyon olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Apaydın, "Sporcularımızın gösterdiği üstün performans bizi gururlandırdı. Heyecan dolu karşılaşmalar ve canlı yayınlar, şampiyonaya olan ilgiyi artırdı. Vahap Şanal'ı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza da teşekkür ediyorum," dedi.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve Vahap Şanal (sağda) mücadele edecek.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonası finalinde büyükustalar Mustafa Yılmaz (solda) ve Vahap Şanal (sağda) mücadele edecek.