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Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay Etabı Sona Erdi

Hatay'da Türkiye Sigorta 3x3 basketbol turnuvası tamamlandı. Şampiyon Powerfit, finale yükselen takımları geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 19:23
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay Etabı Sona Erdi

Hatay'da Heyecan Dolu Anlar

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Hatay etabı başarıyla tamamlandı.

Turnuvanın Detayları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından inşa edilen basketbol sahasında gerçekleştirilen turnuvaya, Hatay, Adana ve Mersin'den toplam 14 takım katıldı. Turnuvada yer alan takımlar büyük bir mücadele sergiledi.

Şampiyonun Belli Olduğu Anlar

Finalde "Occupy Armutlu" ile karşılaşan "Powerfit", rakibini mağlup ederek Hatay etabının şampiyonu unvanını kazanmış oldu.

Dereceye giren takımlara madalyalarının takdim edildiği turnuvada sporcuların heyecanı gözlerden kaçmadı.

İstanbul'daki Final İçin Hazırlıklar Başladı

TBF, Hatay etabının şampiyonlarını 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak Türkiye Sigorta 3x3 final etabına davet edecek. Spor severler, buradaki mücadeleleri de heyecanla bekliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Hatay etabı tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Hatay etabı tamamlandı.

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