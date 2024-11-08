Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Haftası Programı

Basketbol Haftası Programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre bu haftaki program detayları aşağıda verilmiştir:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
- 13.00: Onvo Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
- 15.30: Darüşşafaka Lassa - TOFAŞ (Ayhan Şahenk)
- 18.00: Aliağa Petkimspor - Türk Telekom (ENKA)
- 20.30: Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)
10 Kasım Pazar:
- 13.00: Bursaspor - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
- 15.30: Mersinspor - Anadolu Efes (Servet Tazegül)
- 18.00: Manisa Basket - Fenerbahçe Beko (Muradiye)
- 19.00: Yalovaspor Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90. Yıl)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
- 18.30: Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
Yarın:
- 13.45: Pizzabulls CO Basket - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)
- 16.45: Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)
- 17.00: Carpartner TED Ankara Kolejliler - Konya Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)
- 18.30: iLab Basketbol - Finalspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)
10 Kasım Pazar:
- 14.00: İstanbul Ankaspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul (Ahmet Cömert)
- 15.45: OGM Ormanspor - Çağdaş Bodrumspor (M.Sait Zarifoğlu)
- 17.30: Çayırova Belediyespor - Kapaklıspor (Çayırova)
11 Kasım Pazartesi:
- 17.00: Esenler Erokspor - Trabzonspor (Ahmet Cömert)