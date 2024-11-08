DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,07 0,09%
ALTIN
2.970,4 0,14%
BITCOIN
2.615.530,64 0,43%

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Haftası Programı

Bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar var.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:40
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Haftası Programı

Basketbol Haftası Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10. hafta karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre bu haftaki program detayları aşağıda verilmiştir:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 13.00: Onvo Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
  • 15.30: Darüşşafaka Lassa - TOFAŞ (Ayhan Şahenk)
  • 18.00: Aliağa Petkimspor - Türk Telekom (ENKA)
  • 20.30: Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

10 Kasım Pazar:

  • 13.00: Bursaspor - Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
  • 15.30: Mersinspor - Anadolu Efes (Servet Tazegül)
  • 18.00: Manisa Basket - Fenerbahçe Beko (Muradiye)
  • 19.00: Yalovaspor Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (90. Yıl)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

  • 18.30: Shipeddy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol - Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Yarın:

  • 13.45: Pizzabulls CO Basket - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Küçükçekmece Halkalı)
  • 16.45: Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Koleji Novotel (Karataş Şahinbey)
  • 17.00: Carpartner TED Ankara Kolejliler - Konya Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)
  • 18.30: iLab Basketbol - Finalspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

10 Kasım Pazar:

  • 14.00: İstanbul Ankaspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul (Ahmet Cömert)
  • 15.45: OGM Ormanspor - Çağdaş Bodrumspor (M.Sait Zarifoğlu)
  • 17.30: Çayırova Belediyespor - Kapaklıspor (Çayırova)

11 Kasım Pazartesi:

  • 17.00: Esenler Erokspor - Trabzonspor (Ahmet Cömert)

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ve Beşiktaş Derbisi Bekleniyor
2
VakıfBank Spor Kulübü'nden Görme Engellilere Voleybol Deneyimi
3
SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
4
Mauro Icardi'den Sakatlık Açıklaması: 'Daha İyi Geri Döneceğim'
5
Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
6
Adana Demirspor - Eyüpspor Maçı İddialı Geçiyor
7
Türkiye 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi