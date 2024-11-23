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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftada Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. haftaya iki önemli maçla devam edildi. Oyun sonuçları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:04
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftada Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftadaki Maçlar

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftaya, bugün gerçekleştirilen iki karşılaşma ile devam edildi. Bu haftanın dikkat çeken sonuçları sporseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Oynanan Maçların Sonuçları

OGM Ormanspor - Trabzonspor: 71-76

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Koleji Novotel: 94-76

Her iki maç da ligdeki yarışın ne denli çekişmeli geçeceğinin bir örneği oldu. Takımlar, sezonun ilerleyen haftalarında playoff yarışı için kıyasıya mücadele ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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