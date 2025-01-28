DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 22. Hafta Heyecanı Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 22. hafta iki karşılaşma ile start aldı, Bandırma Bordo Basketbol-Kapaklıspor maçı ise ertelendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 17:53
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 22. Hafta Heyecanı Başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 22. Hafta Heyecanı Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta bugün yapılan iki müsabakayla start aldı. Lig, mücadele dolu bir haftaya daha merhaba dedi.

Bugün oynanması planlanan Bandırma Bordo Basketbol ve Kapaklıspor karşılaşması ise, çeşitli sebeplerden ötürü ileri bir tarihe ertelendi.

22. haftanın başlangıç müsabakalarında alınan sonuçlar ise dikkat çekti:

  • iLab Basketbol - Çağdaş Bodrumspor: 84-71
  • İstanbul Ankaspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-119

Bu hafta da basketbolseverler için heyecan dolu anlar yaşanacak.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Gaziantep FK, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 Yıllık Anlaşma Sağladı
4
Avustralya Açık Finalinde Sinner ve Zverev Karşılaşıyor
5
İşitme Engelliler ve Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da Start Aldı
6
Hatay'da Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı
7
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria ile Karşılaşıyor

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!