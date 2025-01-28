Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 22. Hafta Heyecanı Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta bugün yapılan iki müsabakayla start aldı. Lig, mücadele dolu bir haftaya daha merhaba dedi.

Bugün oynanması planlanan Bandırma Bordo Basketbol ve Kapaklıspor karşılaşması ise, çeşitli sebeplerden ötürü ileri bir tarihe ertelendi.

22. haftanın başlangıç müsabakalarında alınan sonuçlar ise dikkat çekti:

iLab Basketbol - Çağdaş Bodrumspor : 84-71

- : 84-71 İstanbul Ankaspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-119

Bu hafta da basketbolseverler için heyecan dolu anlar yaşanacak.