Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026: Aliağa Petkimspor 85-73 Karşıyaka

İlk hafta maç sonucu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta karşılaşmasında, Aliağa Petkimspor sahasında Karşıyaka'yı 85-73 mağlup etti.

Ev sahibi ekip maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti elde etti. Karşılaşma, sezonun açılış haftasında izleyenlere çekişmeli anlar sundu ve Aliağa Petkimspor sezona galibiyetle başladı.

Her iki takımın performans detayları ve maç istatistikleri lig ile kulüpler tarafından paylaşıldıkça haberimiz güncellenecektir.