Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftada 3 Maç Oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftaya 3 Maçla Devam Edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında heyecan dolu 3 karşılaşma yapıldı. Ligde bu hafta yarın Esenler Erokspor ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçla sona erecek.

Oynanan Karşılaşmalar ve Sonuçlar

Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul Ankaspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul: 71-90

- 71-90 OGM Ormanspor - Çağdaş Bodrumspor: 93-88

- 93-88 Çayırova Belediyespor - Kapaklıspor: 107-83

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki takımların performansı dikkat çekerken, son maçlar öncesi heyecan giderek artıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.