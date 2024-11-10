Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftada 3 Maç Oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftaya 3 Maçla Devam Edildi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında heyecan dolu 3 karşılaşma yapıldı. Ligde bu hafta yarın Esenler Erokspor ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçla sona erecek.
Oynanan Karşılaşmalar ve Sonuçlar
Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları ise şu şekilde sıralandı:
- İstanbul Ankaspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul: 71-90
- OGM Ormanspor - Çağdaş Bodrumspor: 93-88
- Çayırova Belediyespor - Kapaklıspor: 107-83
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki takımların performansı dikkat çekerken, son maçlar öncesi heyecan giderek artıyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.