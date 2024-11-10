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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftada 3 Maç Oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftası 3 maçla devam etti. Sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:25
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftada 3 Maç Oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftaya 3 Maçla Devam Edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında heyecan dolu 3 karşılaşma yapıldı. Ligde bu hafta yarın Esenler Erokspor ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek maçla sona erecek.

Oynanan Karşılaşmalar ve Sonuçlar

Bugün gerçekleştirilen maçların sonuçları ise şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul Ankaspor - MKE Ankaragücü İkon Menkul: 71-90
  • OGM Ormanspor - Çağdaş Bodrumspor: 93-88
  • Çayırova Belediyespor - Kapaklıspor: 107-83

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki takımların performansı dikkat çekerken, son maçlar öncesi heyecan giderek artıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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