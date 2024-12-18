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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftada 3 karşılaşma oynandı, sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 21:20
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

12. Haftadan Önemli Eşleşmeler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında 3 karşılaşma gerçekleştirildi. Bu heyecan dolu maçlarla ligdeki gelişmeler merakla takip edildi.

Maç Sonuçları

Oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

  • Pizzabulls Co Basket - Çağdaş Bodrumspor: 71-72
  • iLab Basketbol - Haremspor: 77-73
  • Çayırova Belediyespor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 85-71

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki takımların performansları yakından değerlendirilmeye başlandı. Önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar ise büyük bir heyecan yaratıyor.

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