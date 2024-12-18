Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

12. Haftadan Önemli Eşleşmeler
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında 3 karşılaşma gerçekleştirildi. Bu heyecan dolu maçlarla ligdeki gelişmeler merakla takip edildi.
Maç Sonuçları
Oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
- Pizzabulls Co Basket - Çağdaş Bodrumspor: 71-72
- iLab Basketbol - Haremspor: 77-73
- Çayırova Belediyespor - MKE Ankaragücü Ikon Menkul: 85-71
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki takımların performansları yakından değerlendirilmeye başlandı. Önümüzdeki haftalarda oynanacak karşılaşmalar ise büyük bir heyecan yaratıyor.