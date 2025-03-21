Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil, Antalya’nın Tenis Organizasyonlarındaki Rolünü Vurguladı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya'nın uluslararası tenis organizasyonlarındaki önemini ve tenis kültürünü yaygınlaştırma hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:04
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil, Antalya’nın Tenis Organizasyonlarındaki Rolünü Vurguladı

Antalya’nın Tenis Organizasyonlarındaki Önemi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya’da düzenlenen uluslararası tenis turnuvalarının ve Tenis Avrupa Genel Kurulu'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Müderrisgil, "Bu etkinliklere ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli. Uluslararası arenadaki mevcudiyetimizin bir kanıtı." dedi.

Mart Ayı Tenis için Bereketli

Antalya’da gerçekleşen organizasyonlar hakkında bilgi veren Müderrisgil, "Türkiye tenis ekosisteminde çok bereketli bir mart ayı geçiriyoruz." diyerek sözlerine devam etti. Antalya'daki Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) master takviminin prestijli turnuvası ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası'nda 30-45 yaş grubunda 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde sporcunun yer aldığını belirtti. Ayrıca, BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nin de Antalya'da başladığını ifade etti.

WTA Turnuvaları Türkiye’de

Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) en prestijli organizasyonlarından WTA 125 Serisi Turnuvaları'nın ilk kez Türkiye’de arka arkaya üç hafta süresince düzenleneceğini dile getiren Müderrisgil, "Dünyada ilk kez 3 hafta üst üste 3 WTA 125 turnuvasının gerçekleştiği bir organizasyon gerçekleştiriyoruz." dedi.

Antalya: Tenis Şehri

Müderrisgil, Antalya’nın uluslararası tenis turnuvaları için en tercih edilen yerlerden biri haline geldiğini belirterek, "Antalya, adeta tenis şehri oldu." dedi. Kentin ılıman iklimi ve modern tesisleri ile tenis organizasyonları için ideal bir şehir olduğunu kaydetti.

Tenis Kültürünü Yaygınlaştırmak

Tenisin tabana yayılması gerektiğini ve kültürünün daha geniş kitlelere ulaşması için gerekli adımların atıldığını belirten Müderrisgil, "Dünya tenisine ev sahipliği yapıyoruz ama Türk tenis ekolunun gelişmesi için ne yapıyoruz?" diyerek düşündürücü bir mesaj iletti. Antalya'nın tenise kolay erişilebilir bir şehir olduğunu da belirten Müderrisgil, tenis kültürünü yaygınlaştırmak adına diğer illerde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

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