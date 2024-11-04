Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Yeni Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nda Yeni Dönem

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun olağan genel kurul toplantısında, Prof. Dr. Mutlu Türkmen başkanlığa seçildi.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Ankara'daki Altınel Hotel'de gerçekleştirilen seçimde, Prof. Dr. Hürmüz Koç ile yarışan Türkmen, 184 oydan 119'unu alarak yeni başkan oldu. Koç ise 65 oyda kaldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Türkmen'in başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Kemal Yurtnaç, Ferdi Şimşek, Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Muhammed Lütfü Karataş, Mustafa Doğru, Alper Erduran, Prof. Dr. Ayşe Türksoy Işım ve Prof. Dr. Tennur Yerlisu.

Mutlu Türkmen'in Vizyonu

Genel kurulda konuşan Türkmen, adaylık sürecinin istişarelerle şekillendiğini anlatarak, ortak akılla herkesin onayından geçecek bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirtti. Türkmen, federasyonun yeni vizyonunu, "Kalite ilkeleri çerçevesinde yeni bir yapılanma arzuluyoruz" ifadeleriyle açıkladı.

Federasyona katkı sağlamayı amaçladıklarını ve paydaşların katılımıyla stratejik plan oluşturacaklarını ifade eden Türkmen, “ÜNİLİG kapsamındaki faaliyetlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz” diye ekledi. Ayrıca uluslararası faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yönünde planlar bulunduğunu da dile getirdi.

Delegelere Teşekkür

Seçim sonrası delegelere hitap eden Türkmen, "Kaybedeni olmayacak bir seçim gerçekleştirdik. İş birliği ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nu daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.