Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da, Crowne Plaza Ankara otelinde başladı. Toplantıya, 238 delegenin 188'i katılarak çoğunluğu sağladı.

Adaylar ve Divan Kurulu Başkanı

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer başkanlık için yarışacak. Ayrıca, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Gündem Maddeleri

Genel kurulda, yönetim kurulu faaliyetleri, denetim ve mali konular görüşülecek. Tüm bu konular, delegelerin onayına sunulduktan sonra başkanlık seçimine geçilecek.