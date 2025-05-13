Türkiye Voleybol Federasyonu ve Sahibinden.com'dan Önemli Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Voleybol Federasyonu, ülkenin önde gelen çevrimiçi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden.com ile anlamlı bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Tören, The Peninsula İstanbul’da gerçekleştirildi ve birçok önemli isim bir araya geldi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

İmza töreninde, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, kaptan Simge Aköz ile A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül de yer aldı. Ayrıca Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş da davetliler arasında bulunuyordu.

Türk Voleybolunun Yükselişi

Konuşmasında, Türk voleybolunun Avrupa ve dünya arenasındaki takdirini vurgulayan Üstündağ, başarıların arkasındaki ekonomik destek ve takım çalışmasını dile getirdi. "Türk voleybolu, dünyada ve Avrupa’da marka haline geldi. Hayal kurmak, hedef belirlemek ve heyecanı kaybetmemek gerekiyor," şeklinde ifadeler kullandı.

Sahibinden.com'un Rolü ve Vizyonu

Burak Ertaş, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, sporcuların gösterdiği başarılarla gurur duyduklarını ifade etti. "65 milyon kişi her ay sitemizi kullanıyor. Biz Türk insanının markası olduk," diyen Ertaş, Türkiye'nin milli takımları ile iş birliğinin önemini vurguladı.

Sporcuların Düşünceleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, sponsorlukların önemine dikkat çekerek, sahibinden.com ailesine teşekkür etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül ise bu anlaşmanın Türk voleybolu adına hayırlı olacağına inandığını belirtti.

İmza Töreninin Sonuçları

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması resmi olarak imzalandı ve katılımcılar toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bu anlaşmanın Türk voleyboluna ve spor camiasına katkıda bulunması bekleniyor.

Çevrim içi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu. The Peninsula İstanbul'daki imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sol 2), Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş (sağ 2), A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz (solda) ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Bedirhan Bülbül (sağda) katıldı.

Çevrim içi ilan ve alışveriş sitesi sahibinden.com, Türkiye Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu. The Peninsula İstanbul'daki imza törenine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ (sol 2), Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş (sağ 2), A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz (solda) ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Bedirhan Bülbül (sağda) katıldı.