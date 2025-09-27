Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.

Dereceler ve Milli Takım Seçimleri

Fuar İzmir'de yapılan organizasyonda 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Şampiyonada milli takıma seçilen sporcular da belirlendi.

Federasyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Koray Girgin, yaptığı konuşmada sporcuların özveriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiklerini söyledi. Kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurguladı.

Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını belirterek e-mağaza kurduklarını aktardı ve "Çok yakında kısmet olursa camiamızın hizmetine sunacağız." dedi. Eğitim alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, uluslararası akreditasyona sahip kurumlar ve protokoller imzaladıklarını, hakemlere yönelik özel çevrim içi seminerler düzenlediklerini kaydetti.

Girgin ayrıca Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurularını tamamladıklarını, organizasyon bakımından aktif bir dönem geçirdiklerini ve uzun süredir yer almadıkları Balkan Şampiyonası'na yeniden iştirak ettiklerini bildirdi.

İzmir'de dün açılan ve içerisinde spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini barındıran 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.