Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı; 50 sıklette ödüller verildi ve milli takım seçmeleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:57
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.

Dereceler ve Milli Takım Seçimleri

Fuar İzmir'de yapılan organizasyonda 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi. Şampiyonada milli takıma seçilen sporcular da belirlendi.

Federasyon Başkanı'nın Değerlendirmesi

Koray Girgin, yaptığı konuşmada sporcuların özveriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiklerini söyledi. Kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurguladı.

Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını belirterek e-mağaza kurduklarını aktardı ve "Çok yakında kısmet olursa camiamızın hizmetine sunacağız." dedi. Eğitim alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, uluslararası akreditasyona sahip kurumlar ve protokoller imzaladıklarını, hakemlere yönelik özel çevrim içi seminerler düzenlediklerini kaydetti.

Girgin ayrıca Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurularını tamamladıklarını, organizasyon bakımından aktif bir dönem geçirdiklerini ve uzun süredir yer almadıkları Balkan Şampiyonası'na yeniden iştirak ettiklerini bildirdi.

İzmir'de dün açılan ve içerisinde spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini...

İzmir'de dün açılan ve içerisinde spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini barındıran 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İzmir'de dün açılan ve içerisinde spor, fitness, wellness, sağlıklı yaşam ve spor teknolojilerini...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Qingdao Grand Prix 2025'te Milli Judocular 2 Bronz Kazandı
2
Gençlerbirliği, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır
4
Kayseri'de Dragon Festivali İncesu Barajı'nda Başladı
5
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı
6
Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı