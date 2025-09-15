Türkiye Yanya'dan 15 Madalya ile Döndü — 2025 Balkan Kürek Şampiyonası

Milli kürekçiler, Yunanistan'ın Yanya kentinde düzenlenen 2025 Balkan Kürek Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronzla toplam 15 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:08
Türkiye Yanya'dan 15 Madalya ile Döndü — 2025 Balkan Kürek Şampiyonası

Türkiye Yanya'dan 15 Madalya ile Döndü — 2025 Balkan Kürek Şampiyonası

Milli kürek sporcuları, Yunanistan'ın Yanya kentinde düzenlenen 2025 Balkan Kürek Şampiyonasında toplam 15 madalya kazanarak ülkeye döndü.

Turnuva detayları

Türkiye, organizasyona 9 ülkenin katıldığı şampiyonada 40 sporcu ve 20 ekip ile gençler (A) ve yıldızlar (B) kategorilerinde mücadele etti.

Milli takım sporcuları organizasyonda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde etti.

Federasyonun değerlendirmesi

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk'ün şu ifadelerine yer verildi: "Sporcularımız, milli formayı başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmıştır. Bu önemli organizasyonda gösterilen performans, Türk küreğinin geleceği adına umut vericidir. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Yanya'dan 15 Madalya ile Döndü — 2025 Balkan Kürek Şampiyonası
2
Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri Çeyrek Finalde Elendi
3
Samsunspor, Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
4
Sude Bay ve Selen Sedar Romanya Amatör Açık'ta birinci oldu
5
UEFA Raporu: Belçika Gençlere Şans Verdi, Türkiye ve Yunanistan 30+ Futbolculara Süre Tanıdı
6
Zecorner Kayserispor-Göztepe: Gisdol "Maç bizim adımıza zor geçti", Stoilov "Adil sonuç"
7
Osmancık'ta Rahvan At Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü