Türkiye Yanya'dan 15 Madalya ile Döndü — 2025 Balkan Kürek Şampiyonası

Milli kürek sporcuları, Yunanistan'ın Yanya kentinde düzenlenen 2025 Balkan Kürek Şampiyonasında toplam 15 madalya kazanarak ülkeye döndü.

Turnuva detayları

Türkiye, organizasyona 9 ülkenin katıldığı şampiyonada 40 sporcu ve 20 ekip ile gençler (A) ve yıldızlar (B) kategorilerinde mücadele etti.

Milli takım sporcuları organizasyonda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde etti.

Federasyonun değerlendirmesi

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk'ün şu ifadelerine yer verildi: "Sporcularımız, milli formayı başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmıştır. Bu önemli organizasyonda gösterilen performans, Türk küreğinin geleceği adına umut vericidir. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."