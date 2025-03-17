Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2,800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı ve 22 Mart'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:10
Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Antalya'da Start Aldı

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Antalya'da Başladı

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2,800 sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenlenmeye başladı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk günü, @çektirici maçlar ve heyecan dolu anlarla doluydu.

Organizasyonun Önemi ve Hedefleri

Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, AA muhabirine verdiği demeçte, Türk tekvandocularının son yıllarda elde ettikleri başarıların Türkiye'yi gururlandırdığını ifade etti. Erişik, şampiyonayı Antalya'da düzenlemekten duydukları memnuniyeti vurguladı.

Erişik, sözlerine şöyle devam etti: "70 ilden 2800 sporcunun katıldığı bu şampiyonanın ardından Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na kadınlar ve erkeklerden iki takım halinde katılacağız. Burada başarı gösteren sporcularımız, A Milli Takım'a seçilecek ve dünya şampiyonasında mücadele edecek. Dolayısıyla Antalya'daki bu organizasyonu, bir anlamda milli takım seçmeleri sayabiliriz."

Şampiyona, 22 Mart'ta sona erecek.

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da...

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da...

Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu.

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