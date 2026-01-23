Türkoğlu'dan Zagklis'e Ziyaret: TBF-FIBA İşbirliğinde Yeni Adımlar

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis’i Ziyaret Etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İsviçre’de bulunan Patrick Baumann Basketbol Evinde FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi: İşbirliği ve organizasyon hazırlıkları

Toplantıda TBF ile FIBA arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri ile yaz döneminde yapılacak FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası organizasyonlarının hazırlık süreçleri ve operasyonel planlamaları detaylı şekilde değerlendirildi.

Basketbol mirası ve onur

Görüşmede, kısa süre önce sporculuk kariyeriyle FIBA Hall of Fame seçilen Türkoğlu ile Zagklis, basketbolun tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunu tartıştı. İkili, Hall of Fame onurunun taşıdığı önem ve sorumluluk üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Türkoğlu, 2010’da dünya ikinciliği yaşadığı ayakkabıyı Basketbol Evi’nde imzaladı.

Hediyelerle süren işbirliği mesajı

Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Zagklis’e nazar boncuklu basketbol topu ve Türk lokumu hediye etti. FIBA ise Türkoğlu’na 23 Temmuz 1995’te Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Türkiye - Hırvatistan müsabakasının maç kağıdını takdim etti.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF) BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU, FIBA GENEL SEKRETERİ ANDREAS ZAGKLİS’İ ZİYARET ETTİ.