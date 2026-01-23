Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor

Tekke: 'Yangını söndürdük, şimdi yarışın içindeyiz.' Kasımpaşa zaferi sonrası teknik direktörün maç, transfer ve takım değerlendirmeleri.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:44
Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor

Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından

Tekke, karşılaşmanın kolay geçmediğini vurgulayarak, 'Maçlarımızın zorlu geçeceğini söylüyoruz, bu maç da zor geçti. Üçüncü bölgede kaybettiğimiz toplar oldu. Yediğimiz golde hatalarımız var. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen ve bunun için mücadele eden bir ekip var. Oyuncularımı tebrik ediyorum' dedi.

Takımın ilk 11’inin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasıyla ilgili soruya da Tekke, 'Ben de 11 oyuncunun Trabzonlu olmasını isterim. Bu bir plan dahilinde yapılabilirdi. Trabzonlu çocuklarla ilgili her zaman söylüyorum. Bugün itibarıyla mevcut durum bu. Göreve başladığımızda farklı bir konumdaydık' yanıtını verdi.

Göreve geliş ve 'yangın' vurgusu

Göreve geliş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, 'Trabzonspor’un ihtiyacı olan şey yangının söndürülmesiydi. Buraya gelişimin üzerinden 11 ay geçti. Yönetimimizle paralel gidiyoruz ve bu yangın söndürülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır' diye konuştu.

Transferler ve hedefler

Tekke, transfer sürecine dair, başkanın net açıklamalarını hatırlatarak, 'Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor’un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim. Bu riskleri kim alabilirdi? Bir anda her şey gerçekleşmez. İkinciliği kabul eden bir yapım yok. Taraftarımızla aynı şeyleri düşünüyorum. Bu sezon için 1 ila 4 arası diyorum. Gerçeğin dışında bir şey söylemem' ifadelerini kullandı.

Takımın gelişimi

Takımın genel gelişimine ilişkin Tekke, 'Hatalarımız olabilir, oluyor da. Ekibimizle çok iyi çalışıyoruz. İstediğim ritim olmayınca oyunun detaylarını çok konuşamıyoruz. Herkesin bu değerin oluşmasında katkısı var. 23-24 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Önce yangını söndürmekti hedefimiz, bunu yaptık. Şimdi yarışın içindeyiz. Herkesin niyeti çok iyi, hatalar yaşanabiliyor. Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir. Bu çok önemli' dedi.

Nwaekeme değerlendirmesi

Nwaekeme ile ilgili olarak Tekke, 'Gol pasına baktığımızda Zubkov’u orada her oyuncu göremezdi. Nwakaeme’yi 11 aydır tanıyorum. Şampiyon olmuş kadroda yer almış. Bence efsane olmuş biri. Biz onu çok seviyoruz. Trabzonspor’un verdiği karara saygı duyduğunu her zaman söylüyor. O hepimizin kalbinde. Onu biz çok seviyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve geldikleri ilk dönemde hedeflerinin yangını...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, göreve geldikleri ilk dönemde hedeflerinin yangını söndürmek olduğunu ve bunu başardıklarını belirterek, şimdi yarışın içinde olduklarını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
2
Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel | Trabzonspor'la ilk maçın ardından
3
Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti
4
Türkoğlu'dan Zagklis'e Ziyaret: TBF-FIBA İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Canlı: Fenerbahçe - Aston Villa 0-0 (UEFA Avrupa Ligi)
6
Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor
7
Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları