Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından

Tekke, karşılaşmanın kolay geçmediğini vurgulayarak, 'Maçlarımızın zorlu geçeceğini söylüyoruz, bu maç da zor geçti. Üçüncü bölgede kaybettiğimiz toplar oldu. Yediğimiz golde hatalarımız var. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen ve bunun için mücadele eden bir ekip var. Oyuncularımı tebrik ediyorum' dedi.

Takımın ilk 11’inin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasıyla ilgili soruya da Tekke, 'Ben de 11 oyuncunun Trabzonlu olmasını isterim. Bu bir plan dahilinde yapılabilirdi. Trabzonlu çocuklarla ilgili her zaman söylüyorum. Bugün itibarıyla mevcut durum bu. Göreve başladığımızda farklı bir konumdaydık' yanıtını verdi.

Göreve geliş ve 'yangın' vurgusu

Göreve geliş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, 'Trabzonspor’un ihtiyacı olan şey yangının söndürülmesiydi. Buraya gelişimin üzerinden 11 ay geçti. Yönetimimizle paralel gidiyoruz ve bu yangın söndürülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır' diye konuştu.

Transferler ve hedefler

Tekke, transfer sürecine dair, başkanın net açıklamalarını hatırlatarak, 'Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor’un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim. Bu riskleri kim alabilirdi? Bir anda her şey gerçekleşmez. İkinciliği kabul eden bir yapım yok. Taraftarımızla aynı şeyleri düşünüyorum. Bu sezon için 1 ila 4 arası diyorum. Gerçeğin dışında bir şey söylemem' ifadelerini kullandı.

Takımın gelişimi

Takımın genel gelişimine ilişkin Tekke, 'Hatalarımız olabilir, oluyor da. Ekibimizle çok iyi çalışıyoruz. İstediğim ritim olmayınca oyunun detaylarını çok konuşamıyoruz. Herkesin bu değerin oluşmasında katkısı var. 23-24 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Önce yangını söndürmekti hedefimiz, bunu yaptık. Şimdi yarışın içindeyiz. Herkesin niyeti çok iyi, hatalar yaşanabiliyor. Oyuncularımıza teklif gelmesi de bir değerdir. Bu çok önemli' dedi.

Nwaekeme değerlendirmesi

Nwaekeme ile ilgili olarak Tekke, 'Gol pasına baktığımızda Zubkov’u orada her oyuncu göremezdi. Nwakaeme’yi 11 aydır tanıyorum. Şampiyon olmuş kadroda yer almış. Bence efsane olmuş biri. Biz onu çok seviyoruz. Trabzonspor’un verdiği karara saygı duyduğunu her zaman söylüyor. O hepimizin kalbinde. Onu biz çok seviyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

