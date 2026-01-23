Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti

Maç Sonrası Açıklama

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Belözoğlu, takımının sahada iyi bir mücadele sergilediğini vurgulayarak, en kötü sonucun beraberlik olması gerektiğini ifade etti. Teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Öncelikle Trabzonspor’u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti. Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor. En kötü ihtimalle bu maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, en kötü sonucun beraberlik olması gerektiğini söyledi.