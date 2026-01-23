Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti

Emre Belözoğlu, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası maçın hakkının beraberlik olduğunu belirtti ve hakem performansını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:44
Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti

Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti

Maç Sonrası Açıklama

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Belözoğlu, takımının sahada iyi bir mücadele sergilediğini vurgulayarak, en kötü sonucun beraberlik olması gerektiğini ifade etti. Teknik adamın sözleri şu şekilde:

"Öncelikle Trabzonspor’u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti. Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor. En kötü ihtimalle bu maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, en kötü sonucun beraberlik olması gerektiğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
2
Emre Belözoğlu: Bu Maçın Hakkı Beraberlikti
3
Lovik: Taraftarımızın atmosferi çok özel | Trabzonspor'la ilk maçın ardından
4
Türkoğlu'dan Zagklis'e Ziyaret: TBF-FIBA İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Canlı: Fenerbahçe - Aston Villa 0-0 (UEFA Avrupa Ligi)
6
Tekke: 'Yangını Söndürdük, Şimdi Yarışın İçindeyiz' - Trabzonspor
7
Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları