UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa — Sancho 25'te kazandırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Aston Villa'ya 0-1 yenildi. Jadon Sancho'nun 25. dakikadaki golü maçın sonucunu belirledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:41
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde karşılaştığı İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya 0-1 mağlup oldu. Maçın tek golünü Jadon Sancho (dk. 25) kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ollie Watkins pasını Jadon Sancho'ya aktardı. Kale önünde Sancho'nun vuruşunda Milan Skriniar araya girerek pozisyonu önledi.

60. dakikada Fred, John Duran ile paslaşmasının ardından ceza yayından pasını Anderson Talisca'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Talisca'nın kale önünde müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Marco Bizot topu çıkardı.

63. dakikada Youri Tielemans'ın pasında topla buluşan Matty Cash'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

64. dakikada orta sahada kaptıkları top sonrası hızla ilerleyen Morgan Rogers, rakiplerini çalımlayıp ceza yayının içinden şutunda kaleci Ederson topu çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jadon Sancho'nun pasında kale önünde İsmail Yüksek'in çıkarmak istediği top ağlara gitti. VAR uyarısıyla hakem Luis Godinho, pozisyonun ofsayt olması nedeniyle golü iptal etti.

67. dakikada Marco Asensio'nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayından vuruşunda kaleci Marco Bizot topu ayaklarıyla çıkardı.

71. dakikada İsmail Yüksek'in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Marco Bizot topu kornere çeldi.

75. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki John Duran pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in ceza sahası içi solundan vuruşu kaleci Marco Bizot'tan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem topu ağlara gönderdi ancak VAR uyarısıyla hakem Luis Godinho ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

88. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jhon Duran'ın kafa vuruşunda top kaleci Marco Bizot'ta kaldı.

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Fenerbahçe: Ederson Moraes, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Yiğit Efe Demir dk. 56), İsmail Yüksek (Edson Alvarez dk. 73), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene (Anderson Talisca dk. 56), Marco Asensio, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash (Ian Maatsen dk. 75), Victor Lindelöf, Tyrone Mings, Lucas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemans (George Hemmings dk. 90+2), Jadon Sancho (Andres Garcia dk. 75), Morgan Rogers (Evann Guessand dk. 75), Emiliano Buendia (Amadou Onana dk. 75), Ollie Watkins

Yedekler: Sam Proctor, James Wright, Ezri Konsa, Pau Torres, Jamaldeen Jimoh, Kadan Young

Teknik Direktör: Unai Emery

Gol: Jadon Sancho (dk. 25) (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Milan Skriniar (Fenerbahçe); Lucas Digne, Victor Lindelöf, Youri Tielemans, Lamare Bogarde, Evann Guessand (Aston Villa)

