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TVF Başkanı Üstündağ, Türk Voleybolunun Gurur Kaynağını Açıkladı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde Türk voleybolunun geldiği noktada gurur duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:56
TVF Başkanı Üstündağ, Türk Voleybolunun Gurur Kaynağını Açıkladı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Voleybol Açıklamaları

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da yarın ve 4 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Türk voleybolunun uluslararası arenada geldiği noktaya dikkat çekti.

Üstündağ, düzenlediği açıklamalarda, "Kupa şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Federasyon olarak mükemmel bir ev sahipliği yapıyoruz," diyerek organizasyona olan güvenini dile getirdi. "Takımlarımıza güvendiğimiz için voleybolun güzelliklerini bu ülkede yaşatmak amacıyla bu gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. En mükemmelini ve en güzelini gerçekleştiren bir ülkeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim," diye ekledi.

Eczacıbaşı'nın Elenmesi Üzerine

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Eczacıbaşı Dynavit'in şanssız bir şekilde elenmesine değinen Üstündağ, "Organizasyonda bir Türk takımı ile temsil ediliyoruz. üç Türk takımı ile bir İtalyan takımı da olabilirdi. Çeyrek finaldeki eşleştirme şanssızdı; VakıfBank ile Fenerbahçe eşleşti. Türk voleybolunun nereden nereye geldiğini görmek önemli," ifadelerini kullandı.

Destek ve İş Birliği Vurgusu

Üstündağ, Türkiye'nin spor alanında aldığı desteklerden ve kulüpler ile federasyon arasındaki iş birliğinden mutluluk duyduğunu belirtti. "Umarım ipi göğüsleyen, kupayı kazanan VakıfBank Kulübümüz olur," dedi. Türk voleybolunun uluslararası başarılarına katılan antrenörlerin, oyuncuların ve son olimpiyat şampiyonu olan İtalya'nın en iyi pasörü Orro'nun Türkiye'de oynayacak olmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

İstanbul'da Sporseverlere Mesaj

İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda tüm sporseverlere keyifli anlar yaşamasını dileyen Üstündağ, "Bu istikrarı yakalamak kime nasip olmuş? Bugün yaptığımızı, yarın daha iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir değil, birkaç takımla katılma şansımız var. Erkekler CEV Kupası'nı Ziraat Bankkart aldı ve erkek-kadın voleybolunun nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz," şeklinde konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Başkanı Üstündağ, Kadınlar...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Başkanı Üstündağ, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesinde düzenlenen basın toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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