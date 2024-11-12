TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, 18 Ekim'de yapılan olağan seçimli genel kurulunun ardından ilk önemli adımını attı. Kurul, Ankara'daki federasyon binasında toplandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, toplantıda önceki dönem Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ile tüm kurul üyelerine teşekkür etti. Üstündağ, yeni dönemin daha başarılı, adaletli ve eğitim faaliyetlerinin artırılması ile geçmesini ümit etti.

Toplantıda kurulun görev bölümü, teknik ve idari konular detaylı bir şekilde ele alındı. Nihat Ermihan başkanlığındaki kurulda Onur Hoşnut başkan yardımcısı, Meral Taşpınar ise genel sekreter olarak atandı.

Kurulun yeni dönem üyeleri arasında Ahmet Çelik, Ersin Altıparmak, Gültekin Tekinalp, İbrahim Tarun, İlhami Şenyurt, Kazım Burum, Nükhet Dikmen, Rıdvan Bozyiğit, Sakine Tayanç ve Zeki Bocutcu yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.