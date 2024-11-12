DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,55 0,15%
ALTIN
2.877,64 0,62%
BITCOIN
3.068.113,09 -2,73%

TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, 18 Ekim sonrası ilk toplantısını Ankara'da yaparak yeni dönemin temelini attı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:02
TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, 18 Ekim'de yapılan olağan seçimli genel kurulunun ardından ilk önemli adımını attı. Kurul, Ankara'daki federasyon binasında toplandı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, toplantıda önceki dönem Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ile tüm kurul üyelerine teşekkür etti. Üstündağ, yeni dönemin daha başarılı, adaletli ve eğitim faaliyetlerinin artırılması ile geçmesini ümit etti.

Toplantıda kurulun görev bölümü, teknik ve idari konular detaylı bir şekilde ele alındı. Nihat Ermihan başkanlığındaki kurulda Onur Hoşnut başkan yardımcısı, Meral Taşpınar ise genel sekreter olarak atandı.

Kurulun yeni dönem üyeleri arasında Ahmet Çelik, Ersin Altıparmak, Gültekin Tekinalp, İbrahim Tarun, İlhami Şenyurt, Kazım Burum, Nükhet Dikmen, Rıdvan Bozyiğit, Sakine Tayanç ve Zeki Bocutcu yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vasas Obuda ile Karşılaşıyor
3
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SSC Palmberg ile Karşılaşacak
4
TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi
5
Sivasspor'dan Milli Takıma 7 Oyuncu Daveti
6
Antalya'da Olimpik Kaykay Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
7
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Herceg Novi'yi Ağırlıyor

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak