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TVF'nin Beyaz Kart Uygulaması Dünya Fair Play Ödülünü Kazandı

TVF'nin 'Beyaz kart uygulaması', 2023 Dünya Fair Play Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:09
TVF'nin Beyaz Kart Uygulaması Dünya Fair Play Ödülünü Kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Başarısı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yenilikçi uygulaması 'Beyaz kart', dünya fair play ödülüne layık görüldü. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), 2023 yılı dünya fair play ödüllerini duyurdu.

Altyapı Kategorisinde Öne Çıktı

TVF, altyapı kategorilerinde fair play davranışını teşvik etmek amacıyla başlatmış olduğu 'Beyaz kart uygulaması' ile tanıtım dalında şeref diploması ödülünü kazandı. Bu uygulama, gelecek nesillere fair play ilkelerini aşılamak adına Türkiye'de ilk kez mini ve midi voleybol liglerinde uygulanmaya başlandı. Uygulama, temiz oyun ve iyi davranış anlayışını yerleştirmek için önemli bir adım oldu.

Fair Play Anlayışını Geliştiriyor

2022 yılında hayata geçirilen bu uygulama, voleybol camiasında büyük bir etki yarattı ve sporcular arasında fair play anlayışını pekiştirdi. Sezon boyunca, fair play hareketi sergileyen sporcular 'Beyaz kart' alarak ödüllendirildi ve bu sayede fair play ruhunun yayılmasına katkıda bulunuldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) "Beyaz kart uygulaması", dünya fair play ödülüne layık...

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) "Beyaz kart uygulaması", dünya fair play ödülüne layık görüldü.

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